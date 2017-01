Dertien mensen op straat door faillissement Neckermann.com

Beveren-Waas / Stekene - De rechtbank van koophandel in Dendermonde heeft de winkels van het Nederlandse postorderbedrijf Neckermann.com failliet verklaard. De vier filialen van de keten, waaronder dat in de Polenlaan in Stekene en de Vrasenestraat in Beveren, werden gesloten. Dertien personeelsleden staan op straat.

Neckermann.com werd in 2014 onder die naam boven de doopvont gehouden na het faillissement van postorderbedrijf Neckermann. Voortaan konden niet alleen online of via een catalogus producten gekocht worden, maar ook in fysieke winkels. Om die plannen in België te realiseren werd begin vorig jaar de failliete winkelketen Depot+ overgenomen. In maart openden de eerste filialen van Neckermann.com in ons land.

Maar omdat het bedrijf verdacht werd van gesjoemel met de inboedel van Depot+, liet het parket de winkels op 24 mei 2016 al sluiten. Een week later werd een nieuwe vennootschap opgericht en konden de vestigingen alsnog opnieuw openen. Maar na zeven maanden is de bvba al failliet verklaard.

Tot nu toe is er al een schuldenberg van minstens 200.000 euro. Een aangestelde curator zal nu moeten proberen om zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen.