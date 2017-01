15.000 euro voor dolfijnentherapie van Ella-June (5) in Curaçao

Hamme - Het Hamse meisje Ella- June Broothaerts zal in mei haar vijfde verjaardag kunnen vieren in Curaçao. Samen met mama en papa reist het zwaar autistisch kindje voor een maand naar het Caraïbische eiland om er een dolfijnentherapie te volgen.

Ella-June lijdt aan een sterk uitgesproken vorm van het Autisme Spectrum Syndroom (ASS) en heeft een aangeboren mentale beperking. “Ze heeft een mentale leeftijd van zestien maanden”, licht mama Jolien Smet (25) toe. “Ella-June heeft heel wat moeilijkheden om te kunnen communiceren. Onlangs heeft ze voor het eerst ‘mama’ gezegd. Dat deed ons enorm veel deugd. Ze heeft al grote vorderingen gemaakt. Ons meisje kan nu al stappen en maakt met wijzende bewegingen duidelijk wat ze wil. We vernamen dat ze voor haar vijfde verjaardag moet kunnen praten, anders zal ze daartoe nooit in staat zijn.”

Samen met papa Tom Broothaerts (35) vertrekken Jolien en Ella-June op 6 mei naar Curaçao. Het Caraïbische eiland voor de kust van Venezuela is bekend om de dolfijnentherapieën. “De dolfijnen verblijven er in hun natuurlijke omgeving, een afgesloten baai”, weet Tom. “De dieren hebben een bijzondere aantrekkingskracht op kinderen met een beperking. Ze sturen ook trillingen uit, waarvoor autistische kinderen extra gevoelig zijn. De communicatie die zo ontstaat, moet leiden tot betere communicatie met mensen.”

Dankbaar voor steun

Aan de trip en een maand dolfijnentherapie hangt een prijskaartje van 15.000 euro. “In 2015 vertelde ik over ons dochtertje in de barbiershop van Do Mustache in de Kerkstraat”, zegt Tom. “Do werd meteen de spilfiguur voor het opzetten van steunacties. Er volgde een spaghettifestijn, de verkoop van sleutelhangertjes en paaseitjes, spaarpotjes in winkels en spontane giften. We zijn onze familie en de weldoeners erg dankbaar voor hun steun.”

Een jaar later is de kaap van 15.000 euro gerond dankzij het kerstgeschenk, een cheque van 350 euro, van jongerenbeweging Joenk#9220. “Dit is de opbrengst van onze verkoopstand op de kerstmarkt”, getuigden de jongelui bij hun kerstbezoek aan Jolien, Tom en Ella-June.