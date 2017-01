Kortfilm ‘Prima Klinga’ op 6 januari in première

Sint-Gillis-Waas - De nieuwe kortfilm ‘Prima Klinga’ van de Klingse groep De Seuvele Mannen gaat op vrijdag 6 januari in première.

De Seuvele Mannen, ontstaan vanuit de Chiro, maakten vijf jaar geleden hun eerste kortfilm, met ‘Prima Klinga’ zitten ze intussen aan nummer vijf.

De film van regisseur Olivier Van den Berghen (31) draait rond de wielerwedstrijd Prima Klinga.

Frits, gespeeld door Maarten Behiels, is een jongen van wie de vader die wedstrijd steeds won. Frits wil dat ook, maar heeft geen talent.

Zijn tegenstander Fabian (Niki Claus) heeft dat wel, plus een goede begeleiding. Gelukkig kan Frits rekenen op zijn materiaalman.

Glen Franckaert, Yentl Morel en Bjorn Stuer spelen de grotere bijrollen. Hoe alles afloopt, kunt u binnenkort bekijken op groot scherm. Er zijn voorstellingen op 6 januari om 19.30 uur in de cafetaria van sporthal Molenberg, op 7 januari om 19.30 uur in café De Oude Statie en op 8 januari om 15 uur in taverne De Rotonde én om 19.30 uur in Boegy's Café.