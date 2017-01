Gemeenteloketten vaker open in de week, maar niet meer elke zaterdag

Sint-Gillis-Waas - Het gemeentebestuur pakt de dienstverlening in het gemeentehuis aan. De loketten zullen 31,5 uur per week bemand zijn in plaats van 24,5 uur nu, maar de permanente zaterdagopening verdwijnt.

“De bouw van een nieuw administratief en bestuurscentrum geeft ons de kans om ons concept van dienstverlening te moderniseren”, zegt waarnemend burgemeester Marita Meul (CD&V). “Er komt een klantbegeleidingssysteem. Via een touchscreen kan de bezoeker aangeven waarvoor hij/zij naar het gemeentehuis is gekomen. Zodra iemand aan de beurt is, verschijnt zijn/haar ticketnummer op het oproepscherm, samen met het nummer van de balie waar men verwacht wordt.”

De medewerkers zullen bovendien op afspraak werken.

“Ook de openingstijden wijzigen. Het gemeentehuis zal van maandag tot vrijdag toegankelijk zijn van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur, op dinsdag zelfs tot 19 uur. Bovenop deze 31,5 uren kan men elke eerste zaterdag van de maand terecht bij onze diensten op afspraak. Het nieuwe dienstverleningssysteem wordt dit voorjaar eerst getest.”

“Dat het gemeentehuis niet meer open zal zijn op zaterdagochtend, is voor de N-VA echt twee stappen achteruit in plaats van vooruit”, zegt N-VA-fractieleider Guido De Lille.