Voetbalploeg KSV Temse slachtoffer van valse pralineverkopers

Temse - Voetbalploeg KSV Temse kreeg vorige week te horen dat er in Borgerhout valselijk pralines verkocht worden onder hun naam. De pralines in kwestie komen echter nooit aan.

De zaak kwam aan het licht nadat de club gecontacteerd werd door een dame uit Borgerhout die een jonge pralineverkoper aan de deur kreeg. Hij gaf haar een brief waarin stond dat de opbrengst van de verkoop naar KSV Temse ging en dat er op voorhand betaald moest worden. De dame ging hierop in, maar nadat ze wel erg lang op haar pralines moest wachten, contacteerde ze de verbaasde club.

“Wij vielen uit de lucht, want we verkopen enkel aan huis rond Allerheiligen”, zegt communicatieverantwoordelijke en jeugdtrainer Stefan Claus. “We nemen de zaak ernstig, want er zijn mensen die de naam van onze club misbruiken. We gaan een klacht tegen onbekenden indienen, want we hebben geen flauw idee wie er achter de verkoop zit. De gedupeerde dame omschrijft de verkoper als een jongetje van twaalf jaar met een getaande huidskleur. De brief zelf is opgesteld zoals onze verkoopbrieven, alleen staat er een vals e-mailadres en telefoonnummer op.”