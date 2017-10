Dansen op Retrofuif van Wilrijkse jeugdhuizen

Wilrijk - De Wilrijkse jeugdhuizen die floreerden in de jaren 60, 70 en 80 organiseren ook dit jaar weer hun Retrofuif. Afspraak zaterdag 21 oktober in zaal Theadrôme in de Heistraat.

Enkele decennia terug waren Booodt, de Jeugdcontractclub, De Fakkel, Tombe en Djevano voor de Wilrijkse jeugd de places to be. Daar werden vriendschappen voor het leven gesloten en menige kennismaking draaide uit op een huwelijk.

Met de steun van het Wilrijjks districtsbestuur willen enkele voortrekkers van toen dat verleden één keer per jaar doen herleven. Wie nog eens wil dansen op ‘Il Silenzio’, ‘Please release me’ of ‘Inch’ Allah’ is op 21 oktober welkom vanaf 20 uur. Voor wie niet zo van dansen houdt maar toch graag bekenden van vroeger terug wil zien, is er In de namiddag een matinee met gebak tussen 14 en 16 uur.