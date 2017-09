Eerste pop-upwijkcafé opent zondag in Oosterveld-Elsdonk

Wilrijk - Tijdens het Oosterveldfeest van zondag 24 september wordt in het kader van het project ‘wijkwerking op maat’ het eerste van drie pop-upwijkcafés geopend. Later volgen Deurne-Noord en het Kiel.

“Met 'wijkwerking op maat' streven we via gerichte acties naar een integratie vanhet ubliek domein, zorg en dienstverlening op wijkniveau”, zegt Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA).

Binnen het project krijgt iedere wijk een wijkmanager die alle initiatieven van burgers, verenigingen, stad en district beter op elkaar afstemt. Voor de wijk Oosterveld-Elsdonk is dat Sylvia Mortelmans.

Het pop-upwijkcafé is zondag open van 10 tot 18 uur. Om 12 uur komt schepen Fons Duchateau de buurtbank onthullen. Op zaterdagen 7 opent het cafée in de Zwanenlaan, op zaterdag 14 oktober op het speelterrein aan de Sterrenlaan en op vrijdag 20 oktober van 16 tot 19 uur op het Monnikenplein en de Hoge Aardstraat. Later volgen Deurne-Noord en het Kiel.