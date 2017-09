Wandelen over vers sneeuwtapijt op skipiste Aspen

Wilrijk - Op het Wilrijkse industrieterrein Terbeke opent over minder dan twee maanden de Indoor skipiste Aspen. Zondag mochten de eerste bezoekers over het verse sneeuwtapijt wandelen.

Zakenpartners en sympathisanten waren uitgenodigd voor een receptie in Ice Balcony bar hoog boven de piste. Nadien mochten ze een wandeling maken over het onderste gedeelte van de piste, dat al met een dik sneeuwtapijt bedekt is. In de komende weken wordt ook het hoger gelegen gedeelte ondergesneeuwd.

Aanvankelijk was gehoopt dat de skipiste al met het Allerheiligenverlof in gebruik kon worden genomen. Die datum wordt niet gehaald. Maar zeker is dat in november de eerste skiër de 240 meter lange afdaling zullen maken in wat dan de grootste indoor skipiste in Vlaanderen zal zijn.