Willrock ook na 20 jaar springlevend

De festivalweide in het Steytelinckpark. Foto: Luk Luyten

Wilrijk - Het familiefestival Willrock in het Steytelinckpark heeft een sterke twintigste editie achter de rug.

Willrock wil vooral eigen Antwerps talent podiumkansen bieden. Met toppers als Dvtch Norris en Marhaba op vrijdagavond en Steak Number Eight en Bizkit Park op de zaterdagaffiche zal de sfeer er goed in. Zelfs een fikse zomerse plensbui zaterdag in de vooravond kon de sfeer niet bederven. Een cocktail van rock en regen kan ook smakken.

Willrock heeft in elk geval getoond dat het klaar is om het derde decennium aan te vatten. Wat ooit begon als een bescheiden familiefestival, is na al die jaren een blijver geworden op de Antwerpse festivalkalender.