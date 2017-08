Geen Fuglsang en Van Hooydonck achter derny

Derny's in Wilrijk op jaarmarktdag. Foto: Luk Luyten

Wilrijk - Slecht nieuws voor de Wilrijkse wielerliefhebber. Organisator Guy Vervoort kreeg op de valreep twee afmeldingen voor de dernyrace van maandag 14 augustus.

Bilkvanger Jakob Fuglsang, dit seizoen knap winnaar van de Dauphiné, moet verstek geven als gevolg van een valpartij in Herning. De Deen brak daarbij zijn sleutelbeen. Fuglsang zal vervangen worden door de Italiaan Oscar Gatto, in maart nog vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad.

Ook de jonge Nathan Van Hooydonck zal niet aan de start verschijnen op jaarmarktdag. Hij mag niet vertrekken van zijn ploegleiding.