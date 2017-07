Vier dagen Familiefestival in Park van Eden

Wilrijk - Het Park van Eden is op vier dagen in de maand augustus het toneel van een Famiiefestival. Theater, muziek, circus acrobatie en een vuuract zijn de hoofdingrediënten van het evenement.

Zondag 13 augustus staat in het teken van de hoelahoep. Eerst tonen specialisten hun kunstjes, daarna kunnen de kinderen aan de slag. Op woensdag 16 augustus brengt Hot Rod vuurspektakel en kan u luisteren naar spannende verhalen en genieten van de voorstelling ‘Grieg in ’t Groen’. Daarvoor moet u wel reserveren via de website van cc De Kern.

Op zondag 20 augustus is er een interactief popconcert en op de laatste dag, woensdag 23 augustus, brengt een acrobaat zijn kunstjes aan een metershoge lantaarnpaal.

Alle voorstellingen vangen aan om 14 uur. De inkom is gratis.