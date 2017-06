Academie zet deuren open en komt naar buiten

Wilrijk - De Wilrijkse kunstacademie houdt op zaterdag 24 juni haar jaarlijkse open dag. Onder het thema ‘Expo 17’ stellen studenten hun eindwerken ten toon.

Tijdens de open dag zijn er tussen 13 en 17 uur workshops, optredens en een tentoonstelling. In het districtshuis aan de Bist kan u van 20 tot 24 juni tijdens de gewone openingsuren u de eindwerken van de mozaïekklas bewonderen.

In Galerij Berkenveld aan het Berkenveldplein 16 kan u van 17 tot 25 juni de eindwerken bewonderen van de klas schilderen, kunstambacht en restauratie.

Op vrijdag 23 juni om 18.30 uur is er de finissage in Berkenveld, om 20 uur in het districtshuis. De inkom is overal gratis.