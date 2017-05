Forten 6 en 7 zijn zondag een bezoekje waard

Wilrijk - Tijdens de Fortengordel van zondag 21 mei kan u in Wilrijk de forten 6 en 7 verkennen. Beide forten hebben vandaag verschillende functies.

In Fort 6 maakt u kennis met de studentenverenigingen Winak en Aesculapia . Ook de vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen zet haar deuren open. Om het fortgevoel compleet te maken, zullen ook de militaire vriendenkring Foxnov en het 11de Bataljon Genie van Burcht aanwezig zijn in vol ornaat. In de namiddag kan je in de Topsportschool terecht voor een boeiende rondleiding. Toegang via de Edegemsesteenweg van 10 tot 18 uur.

Fort 7 is mee gericht op de natuur. Natuurpunt waakt er over een verborgen oase met beschermde planten de dieren. De monumentengidsen leiden u rond in het binnenfort. U kan er terecht tussen 10 en 17.30 uur. Ingang via de Legerstraat.