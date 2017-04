Kijken, luisteren en doen in tiendaagse van de mozaïek

Wilrijk - Met een tiendaagse van de mozaïek wil Pro Mosaico één van de oudste kunstvormen dichter bij ons brengen.

Van 21 tot 30 april loopt in het districtshuis van Wilrijk een tentoonstelling met werk van leden van Pro Mosaico en van studenten van de mozaïekklas van de plaatselijke academie.

Op 22 april neemt Hugo Van Akeleyen de toehoorders in het auditorium mee op een boeiende odyssee vanuit Antwerpen over Trier en Lyon tot aan het eeuwenoude Cadiz. Aanvang om 20 uur.

Afsluiter van de tiendaagse is de stadswandeling door Zurenborg. Vooraf inschrijven is nodig via gino@tondat.be. want er kunnen maximum twintig deelnemers mee.

Op 23, 24 en 25 april geven Gino Tondat en Marco Mezzanotte een driedaagse workshop met als thema de Middeleeuwen in het lokaal van de Harmonie Sint-Bavo in de Sint-Camilluisstraat. Voor 18 uur les betaalt u bij inschrijving 280 euro. Inschrijven en info via gino@tondag.be of via 0487 376 907.