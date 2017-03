Workshops voor senioren rond computer en internet

Wilrijk - Het district organiseert in april opnieuw een digitale week voor senioren.

Wilrijkse 55-plussers kunnen drie dagen lang deelnemen aan een reeks gratis workshops over computer en internet. U wil aan de slag gaan met Facebook of Whatsapp, u wil uw voordeel doen op een van de vele webshop of u verder verdiepen in onder mee het besturingssysteem Android, dan krijgt u daarvoor gedurende drie dagende gelegenheid in het districtshuis. Er zijn dit jaar voor het eerst ook workshops in de vooravond.

De workshops vinden plaats op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 april. Er zijn dit jaar voor het eerst ook workshops in de vooravond. Inschrijven kan tijdens de kantooruren bij de seniorenconsulent via 03 338 53 77 of via senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be. U vindt daar ook het hele programma. Het aantal plaatsen is beperkt.