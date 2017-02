Cultuur op kindermaat in twaalf huiskamers

Wilrijk - Twaalf Wilrijkse huiskamers werden zondagnamiddag even cultuurtempeltjes voor kinderen.

Op initiatief van cc De Kern werden de kindersalons georganiseerd als de kinderversie van de huiskamerconcerten, die in het geitendistrict al een begrip zijn.

Kinderen en hun begeleiders konden op twaalf locaties genieten van leuke vertellingen, muziek en toneelacts. In de huiskamer van de familie Moens in de Lode Brionstraat was het genieten van de voorstelling van Sam en Aki, die in een geheime taal met onverstaanbare klanten converseerden en samen dingen deden. Wat precies, dat konden de kinderen in hun fantasie zelf invullen.

Met hun ticket konden de deelnemers twee voorstellingen van telkens een half uurtje bijwonen op verschillende adressen. Alle plaatsen waren volzet, zodat dit initiatief zeker navolging verdient.