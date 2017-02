Gastenboek in plexi doos als eerste steen voorskipiste

Wilrijk - De bouw van de nieuwe indoor skipiste Aspen ligt op schema. Een uitgebreide delegatie bracht maandag een bezoek aan de werf.

Veel genodigden, waaronder provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens, Wilrijks districtsvoorzitter Kristof Bossuyt, de Antwerpse schepenen Van Campenhout en Van de Velde en Wilrijks sportschepen Robert Moens bezochten de site waar de nieuwe indoor skipiste zal komen.

“Aspen zet in op beleving en daarom hebben we geen ‘eerste steen’ gelegd, maar al onze gasten het ‘gastenboek’ laten tekenen. In plexiglas en verzegeld, zal het boek als eerste steen zichtbaar zijn in ons complex. Pas over vijf jaar gaan we het gastenboek openen,” zegde bouwheer Yves Champagne.

“Sinds de afbraakwerken van de oude piste in december, hebben we de grondwerken afgerond en zijn de funderingspalen en funderingszolen opgeleverd”, zegt aannemer Rudy Adriaenssens van Democo. “Intussen zijn de eerste betonnen prefab-structuren in opbouw. De staalstructuur is in productie in het atelier en wordt over enkele weken al op de werf gemonteerd. Het tempo ligt met andere woorden hoog en dat zullen we vastberaden aanhouden. Ons streefdoel is om voor de Allerheiligenvakantie de deuren te openen.”