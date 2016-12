Handtekeningen tegen uitbreiding verbrandingsoven ISVAG

Wilrijk - De plaatselijke afdeling van sp.a verzamelde donderdagnamiddag bij de bezoekers van Wintervonk op de Bist handtekeningen tegen de bouw van de nieuwe verbrandingsoven ISVAG langs de Boomsesteenweg.

Kersvers Antwerps voorzitter Tom Meeuws daagde wegens ziekte niet op, maar ondervoorzitter Annemie Verbeiren kwam speciaal uit Borgerhout om hem te vervangen.

Wilrijks fractievoorzitter Johan Peeters zette de bezwaren van zijn partij tegen de oven nog eens op een rij. “Een nieuwe oven is niet nodig want er is in Vlaanderen voldoende capaciteit om afval te verwerken. Bovendien ligt de oven van ISVAG vlak naast een woonwijk. We willen ook niet dat het afval aangevoerd wordt langs de nu al filegevoelige Boomsesteenweg,. Nieuwe afvalinstallaties moeten per spoor of over het water bereikbaar zijn.”

De actievoerders verzamelden enkele honderden handtekeningen, terwijl online ook een driehonderdtal betrokken burgers tegen de uitbreidingsplannen tekenden.