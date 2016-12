Vijftigjarige basketbalclub Red Vic krijgt Geitetrofee

Voorzitster Nancy Vantvelt neemt de trofee in ontvangst. Foto: Luk Luyten

Wilrijk - Tijdens de openingsavond van het winterse familiefestival Wintervonk konden de bezoekers hun stem uitbrengen voor de toekenning van de jaarlijkse Geitetrofee. Wie stemde kreeg een warme wintermuts in de geel-blauwe kleuren van het district.

Niet helemaal onverwacht ging de trofee naar basketbalclub Red Vic, die beduidend meer stemmen kreeg dan de vrijwilligers die aan 55-plussers computerlessen geven en Willem Magits, die mee aan de wieg stond van de gloednieuwe jeugdclub Argus.

Wintervonk is alvast onder een goed gesternte begonnen. Er was massaal veel volk op de sfeerrijke Bist die ondergedompeld werd in vuur, licht, dans, warmte en muziek.Het festival duur nog tot 31 december. Dan eindigt het met een spetterende eindejaarsfuif.