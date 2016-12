Familiefestival Wintervonk begint woensdag met eindejaarsdrink

Wilrijk - Met een eindejaarsdrink op de Bist aangeboden door het district gaat woensdag om 17 uur het cultureel familiefestival Wintervonk van start.

Het meerdaagse festival sluit af op oudejaarsavond met een eindejaarsparty met onder meer dj Loveboat met Adriaan Van den Hoof. Tot dan is gezelligheid troef op de Bist. Zowel in de grote concerttent als in het kleinere exemplaar, maar ook op andere locaties in het district, staat er elke dag een waaier aan optredens geprogrammeerd. Theater, muziek, poppenspel, circus, u kiest het zelf maar uit. Voor de kinderen is er doorlopend animatie voorzien.

De meeste activiteiten van Wintervonk kan u gratis bijwonen. Voor sommige moet een kleine bijdrage worden betaald. Alle informatie over het volledige programma vind u op de site www.wintervonk.be

Wie woensdag naar de eindejaarsdrink komt, kan tussen 17 uur en 18.25 uur meteen zijn stem uitbrengen voor de verkiezing van de winnaar van de Geitetrofee. In ruil voor uw stem krijgt u een gratis drankje en versnaperingen bij één van de foodtrucks. Onmiddellijk na de telling van de stemmen wordt rond 18.30 uur de trofee uitgereikt.