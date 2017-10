Playbackshow voor de sneeuwklassen

Westerlo - De leerlingen van het zesde leerjaar van gemeentelijke basisschool de Klimboom uit Heultje organiseren op zaterdag 28 oktober hun jaarlijkse playbackshow ten voordele van de sneeuwklassen. Om 19 uur starten zij met de 34ste editie van deze playbackshow.

Het is in Heultje een traditie dat de leerlingen, ouders en leerkrachten van het zesde leerjaar een playbackshow organiseren ten voordele van de jaarlijkse sneeuwklassen. Met de opbrengst hiervan kunnen zij goedkoper op sneeuwklassen gaan. De leerlingen van de ganse school nemen aan deze playbackshow deel. Alle klassen playbacken een nummer. Verder zijn er nog tientallen losse nummertjes en ook de ouders van de zesdeklassers zetten hun beste beentje voor.

Dit jaar begint de playbackshow een half uurtje vroeger. Het aanvangsuur is vanaf dit jaar 19 uur. Dit alles gaat door in de turnzaal van de school, Schoolstraat 1 in Heultje. De inkom is gratis.