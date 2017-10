Daltonatheneum Het Leerlabo uit Westerlo steekt de handen uit de mouwen voor YOUCA!

Westerlo - Vandaag is het YOUCA, dit staat voor Youth for Change and Action. Hierbij gaan meer dan 17.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel één dag aan de slag bij een bedrijf, particulier, organisatie of (lokale) handelaar naar keuze. Aangezien actief burgerschap belangrijk wordt geacht in het Daltonatheneum van Westerlo, nemen alle leerlingen van de derde graad hier aan deel.

Vanuit de daltonprincipes focussen ze, naast kennis en vaardigheden, extra op drie pijlers: samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Drie pijlers die via dit project uitgebreid aan bod komen. De leerlingen gaan namelijk één dag werken in plaats van op de schoolbanken te zitten. Ze staan een loon van €50 af voor een jongerenproject in El Salvador in samenwerking met Trias ngo en enkele jongerenprojecten in Vlaanderen. Daarnaast zet een groep leerlingen zich ook in voor een zwerfvuilopruimactie om de schoolomgeving en De Beeltjens weer vrij te maken van zwerfvuil. Sigarettenpeuken, blikjes, kauwgom, etensresten, plastic flesjes, papiertjes,… zijn maar enkele voorbeelden van zwerfvuil die vaak (on)bewust worden achtergelaten. Ook al zijn ze klein, al die stukjes afval zorgen ervoor dat de straten en schoolomgeving niet netjes ogen en daar willen ze iets aan doen. Via de drie daltonpijlers wordt op deze manier actief gewerkt aan dit project.