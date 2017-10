Westerlo - Op maandag 16 oktober om 14 uur vindt de eerste familiebijeenkomst over Alzheimer plaats in het Lokaal dienstencentrum TerHarte.

De bijeenkomst start met een nuttig informatief moment. Professionelen en ervaringsdeskundigen komen vertellen over dingen die familieleden aanbelangen als het gaat over dementie. Nadien is er tijd om vragen te stellen bij een kopje koffie. Nadien kan men rustig bijpraten onder alle 'lotgenoten'. De inkom is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.