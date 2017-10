Nieuwe roman voor Anne-Marie Hooyberghs

Westerlo - De negentiende roman van Anne-Marie Hooyberghs ligt net in de boekhandel. ‘Zoete Wraak’ speelt zich af in de Blaubergse bossen. Het verhaal is er gekomen naar aanleiding van een anonieme brief en een dagboek welke de schrijfster in 2015 in haar brievenbus vond.

“Het is natuurlijk de vraag of het verhaal echt gebeurd is, maar het was zeker interessant genoeg om er een roman over te schrijven”, vertelt Anne-Marie. “Het geheel is een fictief verhaal geworden, maar wel met een kern van waarheid.”

Een korte inhoud : Liona kan de impact van een aanranding moeilijk verwerken. Het wordt nog traumatischer en dramatischer wanneer haar aanrander wordt vrijgesproken en dus op vrije voeten blijft. En niet in een ver oord, maar in Blauberg, hetzelfde dorp als waar Liona woont. Haar onverwerkte gevoelens zetten zich langzaam maar zeker om in een diepgewortelde haat. Die haat, die blijft groeien en woekeren, verandert haar in iemand die ze nooit heeft willen worden.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kan uitgeleend worden in de bib.