Tentoonstelling Ars Vivendi

Westerlo - Ars Vivendi of ‘De kunst van het leven’, zo noemt de Kempense schilderes Nit Van Dijck haar tentoonstelling. Je kan haar schilderijen komen bewonderen van 28 oktober tot 18 november op het gemeentehuis van Westerlo.

Je kan de schilderijenvan Nit Van Dijck komen bewonderen van 28 oktober tot 18 november op het gemeentehuis tijdens de openingsuren en in het weekend en op feestdagen tussen 11 en 17 uur. Het bijzondere aan haar schilderijen is dat ze op houten panelen staan, net zoals de grootmeesters het eeuwen geleden ook deden. Nit schildert ook volgens de temperatechniek: dat is een mengsel van natuurlijke kleurpigmenten, afkomstig van insecten, flora en gesteenten, kalk met eidooier en water