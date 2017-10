Ierse dans op muziekconcert

Westerlo - Na het grote succes van vorig jaar met gastoptreden van Günther Neefs heeft de Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens uit Zoerle-Parwijs dit jaar de ‘Marlynes Irish Dancers’ te gast in een spetterende show à la Riverdance.

De ‘Marlynes Irish Dancers’ is een Ierse showgroep van Dansstudio Marlynes die zich specifiek toespitst op traditionele Ierse dans en Ierse showdans. Zij voorzien optredens over heel België en nemen deel aan internationale wedstrijden van Ierse Dans. Zij zijn dit jaar de speciale gasten op het muziekconcert van de KF Jaak Lemmens op zaterdag 4 november met aanvang om 20 uur.

Kaarten in voorverkoop aan 10 euro bij de muzikanten of via info@jaaklemmens.be

Info : www.jaaklemmens.be