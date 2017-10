Met lege koffieverpakking naar de Wereldwinkel

Westerlo - De vrijwilligers van de Wereldwinkel van Westerlo doen mee aan de Week van de Fairtrade. Wie op 14 oktober van 10 tot 17 uur naar de Oxfam-Wereldwinkel in Westerlo komt met een lege koffieverpakking van om het even welk merk kan dit inruilen voor een vol pakje Oxfam-koffie.

Oxfam Wereldwinkel zet koffie in de kijker tijdens de Week van de Fair Trade en sluit deze week af met een spectaculaire actie.

"Met onze kennis van de koffieketen, onze expertise in eerlijk handel drijven met koffieboeren en hun coöperaties en een uitgebreid assortiment koffie maken we de bezoekers en klanten warm voor ons verhaal en stimuleren we hen om onze producten te leren kennen, te proeven en te kopen", klinkt het bij de vrijwilligers van de Wereldwinkel.

Terwijl je meegenomen wordt in het boeiende koffieverhaal kan je proeven van een kopje koffie en een koekje. Daarnaast kan je ook kennis maken met het nieuwe aanbod van artisanale producten in de winkel. Misschien vind je nu al het perfecte kerstcadeau. Je kan ook een jaar gratis koffie winnen.