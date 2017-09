Landbouwer en sociaal soepatelier slaan de handen in elkaar

“Binnenkort vernieuwen wij onze hoevewinkel en breiden we het assortiment uit”, vertelt Nele Devoghel. “Daarbij waren we op zoek naar een partner om verse soep en voorgesneden groenten te maken van onze producten. We zochten daarbij bewust naar iemand die paste in het concept dat we willen brengen, namelijk lokale, duurzame en eerlijke voeding. We volgden het verhaal van InDeSoep al een tijdje en het leek ons een ideale partner. Deze mensen waren meteen enthousiast om samen te werken.’

Leen Dierckx, verantwoordelijke voor InDeSoep is alvast heel opgetogen met de samenwerking. “We maken onze soepen uitsluitend met verse groenten, zonder bewaarmiddelen of artificiële bindmiddelen. We proberen bewust samen te werken met lokale partners. Bovendien waren wij op zoek naar mogelijkheden om de verkoop uit te breiden. De vraag van Nele kwam dus op het juiste moment.”

De soep is vanaf nu te vinden in de hoevewinkel van Van Elven te Veerle.