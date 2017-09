Nieuwe gracht en riool in de Pastorijstraat in Heultje

Westerlo - Op 2 oktober start aannemer Hegrola in opdracht van de gemeente met werken in de Pastorijstraat in Heultje. Tussen de Oude Westmeerbeekseweg en de Eksterstraat wordt onder de rijweg een riolering aangelegd voor de afvoer van vuil water. Ook komen er nieuwe grachten aan beide zijden van de weg voor de opvang en het laten doorsijpelen van regenwater in de bodem.

De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, 4 tot 6 weken. Er zijn omleidingen voor het verkeer. De bewoners kregen een infofolder over de werkzaamheden.