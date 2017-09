Westerlo tegen kernwapens

Westerlo - Alle gemeenteraadsleden ondertekenden maandagavond een motie tegen kernwapens van de stad Ieper. Momenteel zijn 132 landen aan het onderhandelen over een kernwapenverdrag dat de aanmaak, het bezit, het transport en het gebruik van kernwapens wereldwijd moet verbieden.

In de motie staat dat de Belgische regering alles in het werk moet stellen om te garanderen dat men kernwapens nooit meer zal gebruiken. De gemeente roept ook alle inwoners op om de motie mee te ondertekenen. In vredesmaand november kan je ze nalezen in het gemeentelijk infoblad Westel Info. Ondertekenen kan vanaf dan aan het onthaal van het gemeentehuis en via de website www.westerlo.be.