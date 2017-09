Snelheid omlaag in Schuurveldstraat Oosterwijk

Westerlo - De Schuurveldstraat in Oosterwijk is een veel gebruikte binnenweg tussen de Olenseweg en Oevel. De buurt heeft dan ook geregeld last van sluipverkeer en overdreven snelheid. En dat terwijl ook heel wat fietsers de straat gebruiken.

Enkele maanden geleden organiseerde de gemeente een enquête in de straat om het proefproject met snelheidsremmers te evalueren. De gemeenteraad besliste maandag om ook de maximumsnelheid in de hele straat naar beneden te brengen. Voortaan mag je er niet harder dan 50. Ook komt er een fietssuggestiestrook.