6000 euro voor To Walk Again

Westerlo - Op donderdag 29 juni reden twaalf fietsers, waaronder Jan, Peter en Mauro Vissers ‘Le tour d’Arran’ in Schotland. De fietstocht van 100 km werd door Jan Vissers georganiseerd en de opbrengst was voor To Walk Again.

“Het was een heel zware tocht”, vertelt Jan Vissers. “Het regende de ganse dag en het was ontzettend koud. Enkele valpartijen ontsierden de rit. We reden elk op ons eigen tempo. Drie deelnemers moesten noodgedwongen opgeven. De ontlading bij de aankomst was dan ook enorm. We werden er onthaald door de mensen van de Arran Whisky Distillery.”

De deelnemers lieten zich sponsoren en haalden een bedrag van 6000 euro op. Dit werd onlangs overhandigd aan de mensen van To Walk Again, bij de officiële opening van Revalution in Herentals.