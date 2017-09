Stedenbouwkundige vergunning voor renovatie molensite aan de Beddermolen

Westerlo - De gemeente heeft van Ruimte Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de restauratie van de site rond de Beddermolen in Tongerlo. Ook een erfgoedpremie van 570 000 euro is goedgekeurd.

De werkzaamheden gaan van start in januari 2018 en duren anderhalf à twee jaar. Het molenhuis wordt in de oorspronkelijke stijl verbouwd tot een vakantiewoning voor tien personen. In de stal daarachter komt een ruimte voor vergaderingen en tentoonstellingen en in het bijgebouw educatieve ruimten en het projectsecretariaat van het Merodegebied. De grote schuur wordt ingericht voor polyvalent gebruik en in het bakhuisje in de tuin kan men terecht voor workshops en demo's. Scholen kunnen er het hele proces van graan tot brood volgen. Westerlo en Tongerlo zijn binnenkort een nieuwe trekpleister rijker!.