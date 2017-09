Het scoutslokaal aan de Guldensporenlaan in Westerlo. Foto: Scouts Westerlo

Westerlo - De gemeente Westerlo investeert in goed verlichte oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Samen met Eandis gaat de gemeente de oversteekplaatsen aan de scouts en de chiro van Westerlo in de Guldensporenlaan en aan de Kinderclub van Heultje in de Gravin de Merodestraat extra verlichten. Dat gebeurt met opvallend gele verlichtingspalen met een arm van 3 meter boven de straat. De verlichtingspalen kosten 8000 euro.