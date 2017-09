48 uren van Oevel met Cleymans en Vangeel

Westerlo - Op 15, 16 en 17 september gaan in Oevel weer de 48 uren van Oevel door. Dit jaar viert men het 20-jarig bestaan. Het 8-koppig feestcomité, allemaal oudleiders van chiro Oevel, kunnen het organiseren van activiteiten niet laten.

In de loop van het jaar worden er door het feestcomité kleinschaligere activiteiten georganiseerd zoals een culinaire dorpswandeling of een dorpsbarbecue. Maar traditiegetrouw vinden de 48 uren van Oevel plaats in september.

Vrijdagavond start men met een mosseldrive-in. Je kan met je kookpot tot op het kerkplein komen, en men geeft u de klaargemaakte mosselen mee samen met een portie frit. Ter plaatse eten is ook uiteraard ook mogelijk. Zaterdagnamiddag organiseert men wielerwedstrijden voor de leeftijdscategorieën -40 en +40. Afsluiter van de namiddag is de dorpskoers waaraan enkel inwoners van Oevel of Trienenkant mogen deelnemen.

Zaterdagavond wordt een topavond qua entertainment. Tot 20.30 uur is de inkom gratis, nadien betaal je 10 euro inkom. Op het programma staan Cleymans en Vangeel (21 uur) en The Magical Flying Thunderbirds.

Op zondagmorgen is er de klassieker waar geen enkel dorp tegenop kan. Het dorpsontbijt, waar jaarlijks 600 mensen aan deel nemen, met dit jaar een optreden van Bart Kaëll. Voor het dorpsontbijt dient wel vooraf ingeschreven te worden.

www.48urenvanoevel.be