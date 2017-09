N-VA Westerlo stelt nieuwe lijsttrekker voor

Westerlo - De lokale verkiezingen van 2018 komen eraan en N-VA kiest er voor om Pascal Kwanten naar voor te schuiven als lijsttrekker. “Er rust een zware taak op me vanaf nu, maar ik wil samen met de ganse ploeg er voor gaan om onze Parel der Kempen nog wat meer glans te kunnen geven in de toekomst", zegt Kwanten.

De nieuwe lijsttrekker is gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en bestuurslid voor de partij. Velen gaan hem ook kennen als dokter Kwanten. Hij vindt ook dat zijn beroep een troef is. “Vanuit mijn beroep hoor en zie ik veel en kan ik een vinger aan de pols houden over wat er gaande is in Westerlo.”

De lijsttrekker van de vorige verkiezingen Herman Wynants kiest nu voor de lijstduwersplaats en hij reageert al vast tevreden. “Ik denk dat Pascal een uitstekende lijsttrekker gaat worden en hij is een man met een hart voor Westerlo.” Zelf wilt Wynants vanuit zijn lijstduwersplaats zich nog steeds zoveel mogelijk inzetten voor Westerlo en hoopt hij dat hij zo nog meer N-VA’ers in de gemeenteraad kan ‘duwen’.

N-VA maakt deel uit van de coalitie die Westerlo bestuurt sinds 2012. Zowel Wynants, huidig eerste schepen als Kwanten vinden dat ze best trots mogen zijn op wat ze al verwezenlijkt hebben, maar ze werken nu volop aan een verkiezingsprogramma om de Westelse burger te overtuigen om hun na 2018 ook deze kans te geven.

N-VA-Westerlo organiseert op 30 september vanaf 16 uur een Breugelwandeling in het Boswachtershuis.