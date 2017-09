Medewerkers gezocht voor nieuwe musical rond Rubens

Westerlo - In de zomer van 2018 vormt Historalia Kasteel de Merode weer om tot de locatie voor een nieuwe musical. Dit megaspektakel brengt een blik op het leven van Peter Paul Rubens, met de hulp van een twaalfkoppig liveorkest en een Vlaamse topcast met Jan Schepens in de hoofdrol.

Wil je er deel van uitmaken en mee je schouders zetten onder deze productie ? Hou dan woensdag 13 september om 19 uur vrij voor de infoavond. Alle geïnteresseerden, zowel voor als achter de schermen, zijn van harte welkom in Kasteel de Merode in de Polderstraat in Westerlo. De audities voor woord, dans en zang vinden plaats op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober.

Inschrijven kan via www.rubensmusical.be.