Voorstelling nieuwste strip Team Lou

Westerlo - Team Lou is de stripreeks van de 21-jarige Sylvia Tops uit Heultje. Haar nieuwste strip heet Het Muzikale Avontuur en gaat over het vijfjarig bestaan van ambianceband The New Blabbers uit Heultje. Ook Heultjenaar Fred Janssens en burgemeester Guy Van Hirtum figureren in dit nieuwe stripavontuur.

Op vrijdag 22 september om 19 uur is iedereen welkom in De Merodezaal, Heultjedorp 1 in Heultje voor de voorstelling van deze nieuwe strip. Toegang is gratis. Het stripalbum is er te koop en de eerste honderd krijgen een gratis cd met het themalied van The New Blabbers. Je kan je strip of cd ook laten signeren door Sylvia en The New Blabbers.