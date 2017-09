Bezoek oude Beddermolen op Open Monumentendag

Westerlo - Op zondag 10 september tussen 13 en 18 uur staat de gerestaureerde Beddermolen voor de eerste keer open voor het publiek. Het is die dag Open Monumentendag en er is heel wat te beleven op het domein rond de molen.

Na een jaar van restauratiewerken staat de Beddermolen weer maalvaardig op zijn belt in de Molenwijk in Tongerlo. Samen met de molenaars kan je op 10 september een kijkje in de molenkast (binnenkant) nemen en krijg je meer uitleg over de werking van windmolens.

In het molenhuis is er een tentoonstelling over de geschiedenis van het domein en de windmolen. Kempens Landschap toont er ook de toekomstplannen voor de rest van het molendomein. Maar er is nog heel wat meer te doen. De gildes schieten op de staande wip, geven een voorstelling vendelzwaaien en kinderen kunnen zelf het schieten oefenen. Je kan mee volksdansen en de hele namiddag zijn er leuke muziek, gratis pannenkoeken, een demonstratie broodbakken, drankjes op het terras en ander leuks voor jong en oud.

Info: www.beddermolen.be - Facebookpagina Beddermolen