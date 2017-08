Garageverkoop in Westerlo

Westerlo - Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober organiseert de Gezinsbond van Voortkapel een garageverkoop in de zeven dorpen van Westerlo. Inschrijven kan tot 15 september.

De jaarlijkse Garageverkoop van de Gezinsbond gaat door op 30 september en 1 oktober, telkens van 8 tot 17 uur. Je herkent de deelnemers aan de ballonnetjes aan de straatkant en de affiche aan het raam of de deur. Een lijst met adressen van alle deelnemers kan je vrijdag 30 september vanaf 19 uur kopen bij Ils Cools, Ter Voort 80A in Voortkapel. Kostprijs is 1 euro per boekje.

Wil je graag zelf deelnemen? Schrijf je dan snel in. Dat kan nog tot 15 september. Prijs om deel te nemen is 7 euro, leden betalen 5 euro. Info : Gezinsbond Voortkapel, bartvandeneynden@hotmail.com - 0498 07 42 52