Westerlo Parelt combineert Rietfeesten en Schilderswandeling

Westerlo - Op zondag 3 september organiseren Toerisme Westerlo en de Sint Sebastiaansgilde 'Westerlo Parelt' in en rond de tuin van Toerisme Westerlo in Westerlo-centrum.

Van 14 tot 18 uur zijn er kunstenaars aan het werk in de tuin van Toerisme Westerlo en op 't Riet. Zij demonstreren diverse kunstvormen. Je vindt er artiesten die o.a. tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren, kalligraferen en juwelen maken. Zij vertellen je alles over het tot stand komen van hun kunstwerk. De kunstwerken zijn ook te koop. In de tuin van Toerisme Westerlo is er ook een gezellig terras met live muziek. Vanuit een veertig jaar oude Citroën bus serveert Douwe Keuken lekkere gerechten uit grootmoeders keuken: frikadellen met krieken, pens met appelmoes en rijstpap.

Op het Riet zijn er vanaf 14.30 uur folkloristische optredens met muziek, roffelen en volksdans. Bezoekers kunnen ook boogschieten op de liggende wip. Er is een terras voor een drankje en een pannenkoek. Alle activiteiten zijn gratis.

Westerlo Parelt is een combinatie van de Rietfeesten, een vaste waarde op de eerste zondag van september en de schilderswandeling van Toerisme Westerlo die voorheen in de norbertijnenabdij van Tongerlo doorging op de laatste zondag van augustus.