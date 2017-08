Seniorenraad zet oud-voorzitters in de bloemetjes

Westerlo - De Gemeentelijke Seniorenraad van Westerlo zette enkele oud-voorzitters in de bloemetjes. Ze werden bedacht met de titel van ere-voorzitter.

De Gemeentelijke Seniorenraad van Westerlo ging over tot de toekenning van de titel ere-voorzitter aan hun voormalige voorzitters Gust Breugelmans uit Voortkapel (95 jaar) en Staf Engelen (86 jaar) uit Heultje. Post-mortem werd de ere-titel toegekend aan de vroegere voorzitters Louis Peeters (Zoerle-Parwijs), Louis Van Gestel (Westerlo), Leonard Van Loy (Oevel) en Raymond Verhaegen (Westerlo). Tijdens een korte ceremonie dankte huidig voorzitter Maurice Van Hemelen de gevierden. Een afvaardiging van het schepencollege was hierbij aanwezig. De gevierden mochten een passend geschenk in ontvangst nemen.