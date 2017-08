Auditeur Raad van State vindt beroep gemeente gegrond

Westerlo - De auditeur van de Raad van State heeft zijn verslag klaar over de vordering tot nietigverklaring die de gemeente Westerlo heeft ingesteld tegen de beslissing van de minister van Leefmilieu van 22 juli 2015. De minister kende toen een milieuvergunning toe aan het slachthuis van Oevel voor het slachten van 40 000 varkens per week. Heel wat mensen hebben bezwaren tegen het bedrijf en de hinder die het meebrengt.

De auditeur onderschrijft het standpunt van de gemeente wat betreft de schending van de motiveringsplicht over onder meer de geurhinder en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving, vooral omdat het zo'n grootschalig slachthuis is en omdat het naast het kerkhof van Oevel ligt. Verder stelt de auditeur dat de minister de bestreden beslissing niet met de noodzakelijke zorgvuldigheid heeft genomen, wat ook een schending inhoudt van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.

In het verslag stelt de auditeur dan ook voor om het beroep van de gemeente gegrond te verklaren. Dat verslag is een belangrijk advies aan de Raad van State. Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het gunstig verslag van het auditoraat en hoopt dat de Raad van State dit advies zal volgen. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.