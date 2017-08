Dinsdagse zomerwandelingen: nog een wandeling in Voortkapel en een boottocht op het Albertkanaal in Oevel

Westerlo - Samen met je gezin je dorp nog beter leren kennen? Het kan tijdens de gratis zomerwandelingen op dinsdagavond. De wandelingen in Tongerlo, Westerlo, Heultje, Oosterwijk en Zoerle-Parwijs waren een groot succes met telkens vele honderden deelnemers. Er is nog 1 wandeling: in Voortkapel op dinsdag 22 augustus. Afsluiten doet men met een boottocht op het Albertkanaal in Oevel op zondag 27 augustus.

Voor die boottocht moet je op voorhand inschrijven bij Toerisme Westerlo, de namiddagrondvaart is volzet, er zijn nog plaatsen voor de rondvaart om 10 uur.

Wie vier wandelingen heeft meegedaan, kan zijn wandelkaart bij de laatste wandeling in Voortkapel inruilen voor een leuke prijs. Kan je er die dag niet bij zijn? Dan kan je daarna ook terecht bij Toerisme Westerlo in de Sint-Lambertusstraat 4.