Fandag van KVC Westerlo met DJ-set van Yves Van Echelpoel als headliner

Westerlo - De competitiestart in de Proximus League komt stilaan in zicht voor KVC Westerlo. Dit weekend maken de Kemphanen een einde aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de Fandag. Kempenaar Yves ‘Ziet Em Duun’ Van Echelpoel topt de affiche met een DJ-set.

Net zoals alle jaren probeert organisator Jeff Van Thielen een ronkende naam als headliner naar ’t Kuipje te halen. Vorig jaar kwamen de koks van ‘Mijn Pop-up Jalapeño Loco’ het buffet bereiden, dit jaar sluit Yves Van Echelpoel de fandag af met een DJ-set. Het gekende nummer ‘Ziet Em Duun’ zal ongetwijfeld als bisnummer door de boxen knallen.

“Een mooie naam op de affiche is toch steeds één van de prioriteiten”, zegt Van Thielen. “We zijn dan ook blij dat we hem kunnen aankondigen. Maar we bieden daarnaast nog een hele resem andere leuke activiteiten aan. Denk maar aan bierbakklimmen, een rodeostier en een handtekeningensessie. Bovendien zijn er tal van prijzen te winnen. Zo zal official suit supplier Kleske een clubkostuum wegschenken aan één gelukkige winnaar”, gaat Van Thielen verder.

Ook bij de spelersvoorstelling zou dit jaar een leuke extra voorzien zijn. Zo is de fandag voor elke Westelsupporter weer het ideale moment om zich op te warmen voor het seizoensbegin op 6 augustus. Het startschot wordt gegeven om 13.30u.