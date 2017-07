Molenfeesten aan gerestaureerde beddermolen

Westerlo - Zondag 6 augustus organiseert de Landelijke Gilde van Tongerlo voor het eerst de Molenfeesten. Op het domein van de Beddermolen in Tongerlo staat vanaf 10 uur een goed gevuld programma op de planning.

In de voormiddag zijn er een boerenontbijt, een molenwandeling en een misviering met muziek van fanfare de T-blazers. Nadien vindt er een tractorwijding plaats en optocht in colonne van old-timer-tractoren. In de namiddag treedt Westelfolk op, is er een kinderboerderij, springkastelen en kan je komen kijken naar korenpikken, vlegeldorsen, oude tractoren en oogstmachines en ploegen met paard. Toegang is gratis en er zijn verschillende demostanden.