Verklapt met Dirk Denoyelle en Kris De Jean

Westerlo - De Verklapt zomertoer van RTV en Gazet van Antwerpen brengt boeiende vertellers met straffe verhalen naar gezellige locaties in onze provincie. Op dinsdag 1 augustus is Verklapt voor het derde jaar op rij te gast in de voortuin van het gemeentehuis. Om 20.30 uur betreden Dirk Denoyelle en Kris De Jean het podium voor humor van de bovenste plank met hun show.

Dirk Denoyelle kennen we als woordkunstenaar, als cabaretier en als humorist. Zijn stemmenimitaties, zijn sketches en liedjes zijn legendarisch. Samen met zijn vaste begeleider Kris De Jean serveert hij u een wervelende show waarin trendwatchers, Turkse militanten en getuigen van Jehova de revue passeren.

De voorstelling is gratis. Je moet alleen je eigen stoeltje meebrengen of je kan ter plaatse een GVA-stoeltje kopen. Bij regenweer vindt de voorstelling plaats in De Zoerla in de Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs.