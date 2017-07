Guy Swinnen in de tuin van Toerisme Westerlo

Het gezellige terras in de tuin van Toerisme Westerlo gaat vrijdag 28 juli open om 18 uur. Kinderen kunnen zich uitleven op twee springkastelen en volwassenen worden verrast door een straatanimatie act. Om 20.45 uur treedt Guy Swinnen en Band op. Guy Swinnen begon zijn muzikale carrière als zanger van de Scabs, één van de bekendste Belgische rockgroepen in de jaren 80 en 90. Na de split ging hij solo verder onder zijn eigen naam.

Zaterdag 29 juli opent het tuinterras om 14 uur. Vanaf 15 uur staan de warme barbecuetoestellen klaar in de tuin van Toerisme Westerlo. Breng je eigen vlees of vis en bijgerechtjes mee en sta zelf aan de BBQ voor het bakken. Borden, bestek en drank zijn aanwezig. Voor de kinderen zijn er springkastelen, grime en een clown. Om 19.30 uur geeft Westelfolk een optreden. De avond wordt om 22 uur afgesloten met een vertoning van de openluchtfilm De Premier, een Belgische thriller, geregisseerd door Erik Van Looy met Koen De Bouw in de hoofdrol.

Alle activiteiten zijn gratis.