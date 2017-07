Hamburgerbak voor ALS Liga

Westerlo - Enkele jaren geleden werd er in Oosterwijk een grote benefiet op touw gezet onder de naam SOS ALS Mil Boeckx. Samen met Natalie Meskens en vele anderen werd er toen een zeer mooi bedrag opgehaald voor de ALS Liga.

Sonja Diels organiseerde drie jaar geleden een wafelverkoop voor de ALS Liga. De afgelopen jaren had ze geen tijd om een actie te organiseren maar volgend weekend pakt ze de draad terug op. Op vrijdag 21 juli organiseert ze een hamburgerbak in het Boswachtershuis in Westerlo. Vanaf 10.30 uur bakt ze er hamburgers voor de ALS Liga.