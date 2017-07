Chiro Oevel sluit feestjaar af met The Kids en massa cantus

Westerlo - Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Chiro Oevel werd opgericht. De Westelse jeugdvereniging viert dat al een heel werkjaar lang, maar het beste moet nog komen: een feestweekend met onder meer optredens, een strandkarrace en een massa cantus.

Wie in Oevel woont, weet al sinds september dat Chiro Oevel een halve eeuw oud is. De chiro palmde toen het kerkplein in voor een feestweekend met comedyoptredens, een volksdansavond, een filmnamiddag en de jaarlijkse startdag. Daarna volgde een stickerboek met alle leden en leiding, dat kon worden volgespaard door te winkelen in de Spar van Oevel. Nu zetten de 31 leiders en leidsters de kroon op het werk met een tweede weekend vol evenementen.

Vrijdag 21 juli begint met een dorpsbarbecue, gevolgd door optredens. Als hoofdact kon de chiro de legendarische punkband The Kids strikken. Ook de garagerockers van Double Veterans, coverband Band Marginal en deejay Yolotanker staan hoog op de affiche, naast Drum Drum Dance en Capibara.



Op zaterdag 22 juli is het tijd voor de traditionele strandkarrace. Maximaal zestien teams rijden toertjes rond de kerktoren en komen onderweg meer dan tien hindernissen tegen. Veel valt daarover niet te zeggen, maar vast staat dat honderden kilo’s zand en grind klaarstaan om het de deelnemers moeilijk te maken. ’s Avonds is het tijd voor een massa cantus. In de tent is er plaats voor honderden enthousiaste zangers en drinkers die zin hebben in een gezellige avond vol chiroliedjes. De cantussers en andere feestneuzen kunnen zich daarna nog uitleven op de fuif. Boezer-Hush, Nightlife djs en Vollenbak staan achter de draaitafels.



Zondag 23 juli is een ietwat rustigere, maar zeker niet minder leuke afsluiter van een nu al legendarisch weekend. Men begint met een lekkere brunch. In de namiddag zijn de jongsten aan zet, met onder meer springkastelen en een kubbtoernooi.